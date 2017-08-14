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ГРС: До 30 сентября граждане должны пройти биометрическую регистрацию

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Айдана Абдуваитова

Граждане, еще не сдавшие биометрические данные, должны пройти регистрацию до 30 сентября включительно. Об этом "ВБ" предупредили в Государственной регистрационной службе.

В ГРС отметили, что в предварительном списке зарегистрированы около 2 914 588 избирателей. Окончательный список будет сформирован и передан в Центризбирком не менее чем за 10 дней до выборов, то есть не позднее 5 октября.

Граждане, еще не прошедшие биометрическую регистрацию, должны сделать это до 30 сентября включительно, чтобы попасть в список избирателей. Они смогут проголосовать по паспорту образца 2004 года, 2017 года или по общегражданскому паспорту. Документы образца 1994 года являются уже недействительными.

Напомним, президентские выборы пройдут 15 октября. С 2015 года голосование осуществляется только при наличии биометрической регистрации.

URL: http://www.vb.kg/364791
Теги:
выборы, биометрия, ГРС
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