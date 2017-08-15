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Инсайдер назвал дату выхода Android O

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Инсайдер Эван Бласс (Evan Blass), также известный под ником evleaks, назвал точную дату выхода новой версии Android. Об этом,как сообщает Лента.ру, он написал на своей странице в Twitter.

Бласс утверждает, что Android 8.0, или же Android O, станет доступна в промежуток с 21 по 27 августа: "Вероятнее всего, она выйдет 21-го числа". В начале августа с аналогичной информацией выступил IT-эксперт Дэвид Раддок (David Ruddock). Он также заявил о том, что новая версия Android может выйти к концу месяца.

Прошлая версия системы - Android 7.0 - стала доступна для устройств линейки Nexus 22 августа 2016 года.

Google представила Android 8.0 на конференции Google I/O в мае этого года. Система обзавелась новыми ограничениями для приложений, которые работают в фоновом режиме, что помогает улучшить работу устройства. Также был незначительно переработан дизайн системы и добавлены бейджи для иконок, показывающие наличие уведомлений. На данный момент ОС находится в стадии бета-тестирования и в конце июня вышла четвертая версия превью прошивки.

URL: http://www.vb.kg/364795
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