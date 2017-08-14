Суд сторонников Жапарова отложили из-за неявки защиты

Сегодня, 14 августа, в Первомайском районном суде должен был продолжиться судебный процесс по делу сторонников экс-депутата Жогорку Кенеша Садыра Жапарова.

Однако на заседание не явились адвокаты сторонников Шарабидин Токтосунов и Акин Токталиев, в связи с чем суд перенесен на 18 августа.

Напомним, 25 марта по прибытии в Кыргызстан экс-депутата Садыра Жапарова задержали сотрудники ГКНБ. После чего сторонники вышли на митинг в его поддержку, 12 из которых задержали. Позже одного из них отпустили под домашний арест.