Сегодня: формируют список избирателей, и снова школа, задержан вербовщик

Двустороннее сотрудничество. Сегодня в Астане состоится заседание Евразийского межправсовета, в котором примут участие премьер-министры стран ЕАЭС. В этом заседании примет участие глава правительства Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков. Главы правительств обсудят взаимное признание водительских прав стран ЕАЭС.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев отметил рост товарооборота между Россией и Кыргызстаном:

"За последнее время, мне кажется, сделано много полезного (для развития экономики обеих стран), свидетельством чему, кстати, является и рост товарооборота, который довольно серьезным образом усилился - в значительной степени не за счет сырьевых товаров, а за счет наращивания поставок иной продукции, которая производится в Кыргызстане".

Формируют список избирателей. Граждане, еще не сдавшие биометрические данные, должны пройти регистрацию до 30 сентября включительно. Об этом "ВБ" предупредили в Государственной регистрационной службе.

В ГРС отметили, что в предварительном списке зарегистрированы около 2 914 588 избирателей. Окончательный список будет сформирован и передан в Центризбирком не менее чем за 10 дней до выборов, то есть не позднее 5 октября.

И снова школа. В этом году в первый класс пойдут около 140 тысяч детей. Прием детей в первый класс осуществляется в три этапа - в январе, мае и августе. По данным ведомства, количество первоклассников по всей республике в этом году достигло 140 тысяч.

"Сейчас в школах страны проводится прием детей. В целом по стране, по оперативным данным, в школах в этом году будут учиться 1 млн 175 тысяч детей", - сообщили в Минобразования.

Ликвидация. Управление землепользования и строительства мэрии города Бишкек демонтировало пристройку к СТО по адресу: пр. Жибек Жолу, №114, площадью 10 кв. метров, навес на пр. Жибек Жолу, №116, габаритами 13,70 х 3,50 и металлическое ограждение на пр. Жибек Жолу, №120 площадью 45 кв. метров.

Сообщается, что постройки были установлены без соответствующих правоустанавливающих разрешительных документов.

Задержан вербовщик. Органами ГКНБ КР в ходе проводимых оперативно-разыскных мероприятий задержан гражданин КР Х.М., один из активных вербовщиков и лидеров экстремистской ячейки, находившийся в межгосударственном розыске за ряд совершенных преступлений и скрывавшийся на территории одной из стран СНГ.

Выполняя задания зарубежных экстремистских центров по осуществлению подрывной деятельности в Кыргызской Республике, Х.М. проводил вербовочную деятельность среди молодежи, распространял радикальную идеологию и создавал подпольные ячейки на территории одного из областей.

Обновленный парк Любви. Сегодня в Оше после реконструкции открылся парк Любви. Ранее эта зона отдыха носила название "Мээрим".

По данным мэрии южной столицы, в рамках церемонии открытия состоялась концертная программа с популярными звездами эстрады.