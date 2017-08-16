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Сборная Кыргызстана отправится на Всемирную универсиаду в Тайбэй

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Гулиза Авазова

Делегация Кыргызстана отправится на летнюю Всемирную универсиаду в Тайбэй (КНР). На всемирных играх студентов Кыргызстан представят 7 спортсменов.

Как сообщает пресс-служба Госагентства по делам молодежи, физкультуры и спорта, спортсмены страны поборются за медали в легкой атлетике, дзюдо и таэквондо WTF. Игры состоятся 19 по 30 августа 2017 года в городе Тайбэе.

В состав сборной по легкой атлетике вошла чемпионка Азии Дарья Маслова, которая в этот раз выступит в беге на дистанции 10 тысяч метров. А также Мусулман Джоломанов, который попробует свои силы в двух дистанциях на 800 и 1500 метров. Команду сопровождает тренер Татьяна Борисова.

По дзюдо выступят четверо - Баяман Сагымбай уулу (до 60 кг), Кристина Нежникова (свыше 78 кг), Омурбек Маткеримов (до 66 кг), Адилет Ганиев – дзюдо (до 73 кг). Дзюдоистов сопровождают тренеры Бакыт Джусупов и Абас Тынаев.

Также в состязаниях по таэквондо-WTF за награды поборется Марат Ниязов (до 58 кг) под руководством наставника Валерия Тен.

На поездку команды госагентство выделило 1 млн 222 тыс. сомов.

Напомним, Всемирная универсиада проходит раз в два года и включает в свою программу 21 вид спорта. На последних играх в Южной Корее единственную медаль среди кыргызстанцев завоевала Дарья Маслова, которая взяла бронзовую награду.

URL: http://www.vb.kg/364801
Теги:
дзюдо, легкая атлетика, спорт, таэквондо, универсиада
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