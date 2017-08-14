Погода
$ 68.79 - 69.11
€ 80.75 - 81.76

Жээнбеков: КР выступает за создание единого энергетического рынка ЕврАзЭС

190  0
ВБ

Кыргызстан поддерживает инициативу создания единого энергетического рынка ЕврАзЭС. Об этом заявил премьер-министр Сооронбай Жээнбеков сегодня, 14 августа, на очередном заседании Евразийского межправительственного совета ЕврАзЭС в Астане.

"С начала 2017 года экономика нашей страны демонстрирует положительный рост. По итогам полугодия он составил 6,4%. Одним из благоприятных факторов, повлиявших на улучшение этого показателя, стало восстановление экономического роста в странах ЕврАзЭС - наших основных торговых партнёрах. Стали заметно выше показатели торговли со странами интеграционного объединения. Нам удалось преодолеть риски экономического спада в период адаптации экономики страны к новым интеграционным условиям и правилам. Так, по предварительным данным за январь-июнь 2017 года объёмы взаимной торговли со странами ЕврАзЭС возросли на почти на 12,2%. При этом объёмы экспорта в страны интеграционного объединения увеличились на 29,6%, а импорта - на 7,3%", - подчеркнул Жээнбеков.

Он выделил в рамках ЕврАзЭС несколько приоритетных направлений, которые в будущем окажут наиболее позитивный эффект на экономику всех государств объединения.

"Речь идет о дальнейшем развитии цифровой повестки ЕврАзЭС с учётом глубоких преобразований и цифровой трансформации мировой экономики, а также таких принципов, как обеспечение взаимной выгоды, равноправия и сохранения национальной безопасности наших государств.

Здесь важным элементом является гармонизация национальных цифровых проектов с общими "основными направлениями цифровой повестки", которые должен стать стратегическим документом в части цифрового развития ЕврАзЭС. Вместе с тем необходимо уделить пристальное внимание дальнейшему увеличению объёмов взаимной торговли и наращиванию совместного экспорта стран ЕврАзЭС в третьи страны. Речь идет как о сельскохозяйственной, так и о промышленной продукции.

Государства ЕврАзЭС проводят комплексную работу по созданию и внедрению качественной системы прослеживаемости перемещения товаров на территории всего объединения. Это требует создания в наших странах информационной системы, позволяющей обмениваться набором сведений для обеспечения прослеживаемости. Такая система позволит бороться с имеющимися барьерами и поможет развитию свободной торговли на евразийском пространстве. Кыргызская Республика приветствует создание транспарентных условий для осуществления внутренней торговли и транзита товаров в третьи страны и из них. В этой связи, призываем стороны принять усилия по выработке взаимно приемлемого решения по ситуации, сложившейся с транзитом товаров по территории ЕврАзЭС, а также созданию системы прослеживаемости товаров", - сказал глава правительства.

Он подчеркнул, что одной из основополагающих целей ЕврАзЭС является формирование единого рынка трудовых ресурсов.

"Договор о пенсионном обеспечении трудящихся государств-членов ЕврАзЭС должен стать знаковым документом, создающим равноправную среду для трудящихся наших стран. Мы призываем государства ЕврАзЭС приложить все усилия для доработки и вступления в силу Договора о пенсионном обеспечении в 2018 году. Со своей стороны Кыргызская Республика подтверждает готовность двигаться дальше к углублению общих рынков и укреплению свободы перемещения товаров, услуг, трудовых ресурсов и капитала", - заявил Жээнбеков.

URL: http://www.vb.kg/364802
Теги:
Казахстан, правительство, ЕАЭС, Сооронбай Жээнбеков
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  