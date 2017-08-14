В Йемене усилилась эпидемия холеры

В Йемене разрастается эпидемия холеры, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в понедельник, 14 августа. По ее данным, с конца апреля от холеры умерли почти две тысячи человек, всего наличие этой инфекции подозревают у 500 тысяч человек, передает DW.

Каждый день число заболевших увеличивается примерно на 5 тысяч человек. Из-за продолжающегося конфликта в Йемене разрушены больницы, есть серьезные проблемы с водоснабжением. Миллионы людей отрезаны от поставок чистой воды, что способствует распространению эпидемии.

Заражение холерой главным образом происходит в результате употребления необеззараженной воды или инфицированных продуктов, а также из-за несоблюдения правил гигиены.