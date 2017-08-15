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Назарбаев: Казахстан всегда будет вместе с Кыргызстаном

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ВБ

Премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков в рамках рабочей поездки в Казахстан встретился с Нурсултаном Назарбаевым. Встреча состоялась по завершении очередного заседания Евразийского межправительственного совета Евразийского экономического союза с участием глав правительств государств-членов ЕврАзЭС.

На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам двустороннего сотрудничества и итогам заседания Евразийского межправительственного совета Евразийского экономического союза.

"Между Кыргызстаном и Казахстаном есть общая историческая близость и доверие. Казахстан всегда будет вместе с Кыргызстаном и кыргызским народом", - отметил Назарбаев.

"Успехи братского казахского народа нас всегда радуют. Мы тесно работаем с правительством Казахстана, в настоящее время решаются многие задачи, встречи в рамках заседания Евразийского межправительственного совета Евразийского экономического союза прошли успешно", - отметил Жээнбеков.

На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам двустороннего сотрудничества и итогам заседания Евразийского межправительственного совета Евразийского экономического союза.

URL: http://www.vb.kg/364808
Теги:
Казахстан, правительство, ЕАЭС, Нурсултан Назарбаев, Сооронбай Жээнбеков
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