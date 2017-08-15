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Глава КНДР пообещал не торопиться с ракетным ударом по США

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Как сообщает северокорейское издание KCNA, Ким Чен Ын 14 августа встретился с руководством ракетных войск страны. В ходе разговора военные доложили о готовности нанести удар в сторону американского острова Гуам при получении соответствующего приказа от ЦК Компартии КНДР. Ким Чен Ын похвалил военных и указал, что "американские империалисты уже завязали петлю у себя на шее из-за своего конфронтационного рэкета". Однако он указал, что готов подождать, пока США взвесят все "за" и "против" и придут к решению, которое облегчит их "ужасную судьбу", передает РБК.

По словам Ким Чен Ына, американцы должны признать необходимость прекращения провокаций в отношении КНДР и отказа от таких попыток в дальнейшем.

Как отметил глава КНДР, США проверяют терпение Северной Кореи. По его мнению, они должны думать рационально. При этом Ким Чен Ын отметил, что ракетчики всегда должны исполнить приказ партии и в случае необходимости "перекрыть дыхание янки".

Ранее глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что любой запуск ракеты в сторону США будет означать начало войны. По его словам, американцы "очень быстро ответят на подобные действия Северной Кореи".

На прошлой неделе появились сообщения о том, что военные КНДР подготовили план ракетного удара по американской базе на острове Гуам к юго-востоку от Филиппин. Позже в Пхеньяне уточнили, что в случае дальнейшей эскалации конфликта на Корейском полуострове ракетные войска Северной Кореи готовы выпустить ракеты Hwasong, которые упадут в 40 километрах от побережья Гуама.

URL: http://www.vb.kg/364812
Теги:
Северная Корея, США
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