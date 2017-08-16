В Бишкеке и Чолпон-Ате пройдут концерты классической музыки

Центральноазиатский молодежный камерный оркестр (CAYO) проведет концерты классической музыки в Бишкеке и на Иссык-Куле.

Как отмечает организатор проекта Гоар Баетова, в программе прозвучат известные произведения композиторов разных эпох, таких как барокко А.Вивальди, романтизма П.И. Чайковского и Дж. Пуччини, модернизма Б.Бриттена и А.Пярта.

Концерт будет посвящен Году нравственности, воспитания и культуры. Вход свободный.

18 августа в 17.00 концерт пройдет в зале культурного комплекса "Рух-Ордо" в Чолпон-Ате.

А 21 августа в 18.00 - в малом зале Кыргызской национальной филармонии имени Т.Сатылганова в Бишкеке.

Проект по созданию Центральноазиатского молодежного оркестра (ЦАМО) стартовал в 2012 году при поддержке посольства Европейского Союза и НПО Cesvi (Италия), инвестирующего проект "Укрепление музыкальной культуры в Центральной Азии посредством регионального сотрудничества, интеграции и международных сетей".

Создателем, организатором, художественным руководителем и дирижером этого проекта является Джерардо Колелла (Италия).

В 2013 году ЦАМО дал турне по городам Центральной Азии, Италии и в Брюсселе, где был признан самым лучшим оркестром фестиваля.

В этом году в составе камерного оркестра участвуют юные талантливые музыканты от 13 до 25 лет из РССМШИ им. М.Абдраева, музыкального училища им. М. Куренкеева и КНК им. К. Молдобасанова.

Оркестр ежегодно собирается в Кыргызстане и делает программу с последующим исполнением в престижных залах Бишкека и Иссык-Куля при поддержке и под патронажем Министерства культуры, информации и туризма КР.

Основной целью данного мероприятия является поддержка юных музыкантов, которые в дальнейшем будут представлять ведущие оркестры нашей страны и станут нашей национальной гордостью.