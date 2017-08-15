Кыргызстанца с героином в желудке посадили на 11 лет в России

По делу курьера из Кыргызстана, который в своем желудке перевозил героин, Кировский районный суд в России вынес обвинительный приговор.

Как сообщают российские СМИ, кыргызстанец лишен свободы сроком на 11 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Отметим, в мае этого года в Томске на больничной койке задержан наркокурьер из Кыргызстана. За медицинской помощью 28-летний мужчина обратился с болями в желудке, в котором он перевозил героин.

Судом установлено, что таким образом житель Бишкека планировал решить свои финансовые проблемы. За доставленную на территорию города партию наркотика весом не менее 5,23 грамма, расфасованного в восемь пакетиков, мужчина планировал получить материальное вознаграждение в размере $500.