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Кыргызстанца с героином в желудке посадили на 11 лет в России

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Гулиза Авазова

По делу курьера из Кыргызстана, который в своем желудке перевозил героин, Кировский районный суд в России вынес обвинительный приговор.

Как сообщают российские СМИ, кыргызстанец лишен свободы сроком на 11 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Отметим, в мае этого года в Томске на больничной койке задержан наркокурьер из Кыргызстана. За медицинской помощью 28-летний мужчина обратился с болями в желудке, в котором он перевозил героин.

Судом установлено, что таким образом житель Бишкека планировал решить свои финансовые проблемы. За доставленную на территорию города партию наркотика весом не менее 5,23 грамма, расфасованного в восемь пакетиков, мужчина планировал получить материальное вознаграждение в размере $500.

URL: http://www.vb.kg/364818
Теги:
наркотики, Россия, суд
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