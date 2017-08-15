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Суд по делу Алмамбета Шыкмаматова отложили из-за занятости судьи

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Гулиза Авазова

Сегодня, 15 августа, в Первомайском суде отложили заседание по делу депутата Жогорку Кенеша Алмамбета Шыкмаматова от фракции "Ата Мекен" .

Процесс отложен на неопределенное время из-за занятости судьи Айбека Эрнис уулу, который также рассматривает судебное дело по делу лидера партии "Ата Мекен" Омурбека Текебаева, а также экс-министра чрезвычайных ситуаций Дуйшенкула Чотонова.

Напомним, 17 февраля генеральным прокурором КР возбуждено уголовное дело в отношении бывшего аудитора Счетной палаты КР, а ныне депутата Жогорку Кенеша КР Алмамбета Шыкмаматова по признакам преступления, предусмотренного ст. 303 ("Коррупция") УК КР.

20 сентября 2011 года председателем Счетной палаты Сабырбеком Молдокуловым был издан приказ о создании тендерной комиссии по закупке служебных легковых автомобилей. Однако в нарушение требований Закона "О государственных закупках" тендер фактически проведен не был.

По материалам следствия, по договоренности председателя тендерной комиссии Ж.Иманалиева и члена комиссии А.Шыкмаматова с директором ОсОО "Би Стар" А.Юкселем были составлены фиктивные договоры о покупке у частных лиц пяти автомашин марки "Мерседес-Бенц" Е-класса подставным ОсОО "Барат Люкс". А.Шыкмаматов также инициировал включение в тендерную заявку ОсОО "Барат Люкс" автомашину своей супруги Турдакуновой по завышенной стоимости. "Мерседес-Бенц" Е320 супруги А.Шыкмаматова 2000 года выпуска был оценен в 14 тысяч 637 долларов США.

По результатам расследования 27 марта А.Шыкмаматову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 30 ч.3.4 – ст. 303 ч.2 УК КР, мера пресечения следствием избрана в виде подписки о невыезде.

URL: http://www.vb.kg/364819
Теги:
Алмамбет Шыкмаматов, суд
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