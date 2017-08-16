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10 мыслей о масках и специфичности организатора концертов Михаила Пахомова

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Наталья Ли

Спросите себя: задумывались ли вы о том, что влияет на поведение и выбор разных людей? Что думают известные и не только кыргызстанцы о простых и близких всем нам вещах и явлениях? Через что им приходится пройти, чтобы добиться успеха и признания в своих сферах?

В рубрике "10 мыслей о…" мы беседуем с выдающимися, примечательными, интересными людьми. Врачами, актерами, певцами, финансистами и просто кыргызстанцами разных возрастов, пола и социального положения.

Они делятся своими мыслями о надеждах, сомнениях, свободе, творчестве, ценностях…

Михаил Пахомов

организатор андеграундных концертов

Я не люблю очень ярлыки навешивать, потому что ярлыки – это всегда… нужно загонять себя в какие-то рамки, потом нужно соответствовать всем этим вещам, а соответствовать не всегда получается.

Я и сейчас-то не очень представляю, кем я стану, когда вырасту. Когда я вырасту, выйду на пенсию. А чем я займусь на пенсии, пока не решил.

Лет с 16-ти, наверное, были мысли, что было бы здорово попасть на концерт вот таких-то ребят. При этом я понимаю, что в Бишкек их никто никогда не привезет. Это не коммерческое совершенно. А потом, спустя много лет, получилось так, что я сам стал их возить.

Я просто чувствую, что делаю в Бишкеке такие концерты, которые не сделает никто другой.

Когда речь идет о творчестве, естественно, всегда это в некоторой степени образ. […] Это делается для публики, это всегда образ. У меня образ, в общем, довольно честный.

Любое взаимодействие с социумом – это ношение масок. И чем в большем количестве кругов человек находится, тем большее количество масок ему нужно носить. […] Какие-то маски при этом сидят удобно, как влитые, а какие-то приходится носить с трудом, они жмут и давят.

Настоящий я под всеми этими масками – это такая очень призрачная материя. Наедине с собой, попробуй, улови вот это "я", попробуй, определи, где я, а где уже не я.

Я довольно специфический человек, что причиняет мне очень много проблем, склонный зачастую к очень экстравагантным поступкам, которые не все могут правильно понять. Зачастую мне кажется, что, когда я не ограничиваю себя, люди смотрят на меня и думают, что это просто какой-то мороженый чувак.

Иногда хочется где-то в максимально публичном месте, желательно прямо у себя на лице, вот такой дисклеймер навесить: высказанное мной мнение может не совпадать с моей точкой зрения.

Я несимметричный. Я в пятницу вечером себя ощущаю на 14 лет, а в понедельник утром на 88.

Если кто-то хочет стать угрюмым, волосатым мужиком со склонностью к депрессивности, тогда да, тогда он может мне подражать. Во всех остальных случаях я бы не рекомендовал.

URL: http://www.vb.kg/364821
Теги:
концерт
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Сюжет: 10 мыслей о ... (111 материалов)
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