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Между Текебаевым и судьей произошла словесная перепалка

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Аида Джумашева

Сегодня, 15 августа, в Первомайском районном суде Бишкека продолжилось судебное заседание по делу лидера фракции "Ата Мекен" Омурбека Текебаева и экс-министра чрезвычайных ситуаций Дуйшенкула Чотонова.

Выступая в прениях, подсудимый заявил, что разговоров о деньгах во время встречи с Маевским в августе и сентябре 2010 года не было.

"Свидетелей, видевших или слышавших и подтверждающих получение денег от Маевского, нет. Следствие обращалось в правоохранительные органы России с просьбой выдать распечатку телефонных разговоров с моими переговорами с Маевским. С тех пор прошло полгода, а ответа нет. Почему? Я говорю, что это ложь. Прокуратура лжет", - вспылил Текебаев.

На это судья Эрнис уулу Айбек попросил подсудимого не обвинять прокуроров, после чего между Текебаевым и председательствующим произошла словесная перепалка.

Эрнис уулу попросил подсудимого не кричать на него и снизить тон разговора. На это Текебаев ответил, что не намерен говорить тихо.

"Я что вам, радио, что вы можете мне звук регулировать? Это мой стиль. Вы поддерживаете прокуратуру", - заявил подсудимый.

URL: http://www.vb.kg/364822
Теги:
Омурбек Текебаев, суд
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