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Микроавтобус сбил нетрезвого "биржевика"

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Глеб Куренев

Вчера, 14 августа, примерно в 10 утра на улице Льва Толстого сбили нетрезвого мужчину. Об этом сообщает Управление патрульной милиции.

Сообщается, что мужчина находился там в поисках работы. Он стал переходить дорогу и оказался под колесами микроавтобуса.

Водитель сообщил, что скорость движения автомобиля была небольшой, а мужчина выбежал на проезжую часть. В момент оформления факта ДТП от пострадавшего исходил сильный запах алкоголя, позже экспертиза подтвердила опьянение.

Пострадавший получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

URL: http://www.vb.kg/364823
Теги:
ДТП, Бишкек, Патрульная милиция
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