Погода
$ 68.58 - 68.91
€ 80.55 - 81.50

Жээнбеков: "Таза Коом" позволит искоренить коррупцию в госорганах

176  0
Айдана Абдуваитова

Сегодня, 15 августа, в правительстве прошло первое заседание по реализации проекта "Таза Коом".

Открывая заседание, премьер-министр Сооронбай Жээнбеков отметил, что руководство страны уделяет особое внимание внедрению современных информационно-коммуникационных технологий в государственное управление и реформы в этой области являются приоритетными.

Он подчеркнул, что "Таза Коом" станет эффективным инструментом для искоренения коррупции в государственном секторе через автоматизацию административных процедур, предоставления цифровых государственных услуг, минимизации влияния человеческого фактора.

Премьер-министр напомнил, что уже определены приоритетные направления в проекте и вступили в силу законы об электронной подписи, электронном управлении, а также решены вопросы финансирования проектов.

URL: http://www.vb.kg/364824
Теги:
правительство, информационные технологии, Таза коом
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  