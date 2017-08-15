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Во время попойки мужчина задушил жену

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Глеб Куренев

Во время распития алкоголя мужчина задушил жену. Об этом сообщает УВД Иссык-Кульской области.

Сообщается, что мужчина с супругой приехали в село Тамчы для отдыха, сняли комнату и планировали будущие выходные. Вечером следующего дня во время распития алкогольных напитков между парой случился конфликт, и мужчина руками задушил супругу. Затем он оплатил проживание в комнате ещё на день и отправился в Бишкек, где и сознался в содеянном сотрудникам правоохранительных органов.

В ходе осмотра комнаты на Иссык-Куле было обнаружено тело покойной женщины.

В настоящий момент по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 97 "Убийство". Подозреваемый водворен в ИВС.

URL: http://www.vb.kg/364825
Теги:
Иссык-Кульская область, убийство
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