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Временный чемпион мира по боксу Дмитрий Бивол приедет в Кыргызстан

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Гулиза Авазова

Российский боксер-профессионал, временный чемпион мира по версии WBA Дмитрий Бивол приедет в Кыргызстан. Об этом сообщил глава Фонда развития бокса Адылкан Бекболотов.

По его словам, по приглашению фонда Бивол со своей командой прибудет в Бишкек 27 августа, после чего отправится на Иссык-Куль, где прибудет до 17 сентября.

"Вместе с ним приедут его тренер и другие боксеры, которые также выступают на профессиональном ринге", - сказал он.

Также в своей официальном аккаунте в "Инстаграме" российский боксер отметил, что на берегу высокогорного озера Иссык-Куль будет проходить тренировочный лагерь с акцентом на общую физическую подготовку.

В настоящее время еще одна российская команда боксеров, выступающая среди профессионалов, проводит подготовку на Иссык-Куле. Вместе с ними также тренируется кыргызстанский боксер Омурбек Малабеков.

URL: http://www.vb.kg/364829
Теги:
бокс, турнир
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