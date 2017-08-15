Лучше связь, выше скорость мобильного интернета от оператора О!

Кыргызстанцы следуют мировому тренду и всё активнее пользуются мобильным интернетом. Не последнюю роль в этом играет развитие современных стандартов связи в стране. Первым внедрив скоростную технологию 4G в Кыргызстане, мобильный оператор О! продолжает её активное развитие.
Новые запуски базовых станций стандарта 4G позволили увеличить покрытие и ёмкость сети в Баткенской области в городе Кызыл-Кия, в городах Бишкек и Ош, в Ошской области в селах Гульча, Кашгар-Кыштак, в Иссык-Кульской области в селе Бостери, в Таласской области в сёлах Джон-Арык, Кок-Ой и Орто-Арык, а также в Чуйской области в сёлах Кызыл-Туу, Кара-Сакал, Монолдор, Сосновка, Кайырма и Чым-Коргон.
Наряду с непрерывным развитием 4G стандарта, в фокусе технических специалистов мобильного оператора О! находится и расширение покрытия сети 3G в сельской местности. Как результат, улучшено 3G покрытие сети О! в населённых пунктах страны, в частности:
Работы по развитию и модернизации сети мобильного оператора О! продолжаются!