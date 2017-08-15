Китаец погиб в лагере для интернет-зависимых через двое суток после приезда

В Китае подросток найден мертвым, спустя двое суток после заселения в лагерь для интернет-зависимых. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на BBC News.

По данным китайских СМИ, на теле 18-летнего подростка были обнаружены множественные травмы. Причина гибели неизвестна.

Инцидент произошел в китайской провинции Аньхой. Родители погибшего рассказали, что он пробыл в лагере двое суток и попал туда, потому что семья не могла справиться с его острой интернет-зависимостью.

Родным о смерти ребенка сообщила администрация лагеря: в руководстве уточнили, что мальчик скончался в больнице.

"Тело моего сына было покрыто синяками, с головы до ног... Когда я отправила его в лагерь, он был в порядке. Как он смог умереть спустя 48 часов?" - рассказала мать погибшего.

Полиция уже арестовала директора исправительного центра и четырех преподавателей, а само заведение закрыто до выяснения обстоятельств.

В середине января китайские власти намеревались запретить использование электрошока в лечении интернет-зависимых подростков. По данным многочисленных китайских СМИ, "интернет-болезнь" пытались вылечить как током, так и серьезными физическими нагрузками.