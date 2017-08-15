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Атамбаев отметил важность взаимодействия государства и религии

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ВБ

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев сегодня, 15 августа, принял своего советника Миру Карыбаеву и заслушал информацию о ходе подготовки международной конференции "Ислам в современном светском государстве", которая пройдет в стране в сентябре этого года.

Целью данного международного проекта является сохранение культурной самобытности национальных государств, предотвращение проникновения радикальных идей под видом продвижения религиозных ценностей, а в конечном счете – повышение эффективности демократического управления в религиозной сфере.

В ходе встречи главе государства было доложено о том, что в работе международной конференции, которая пройдет в Кыргызстане, предполагается участие представителей международных организаций, а также государственных органов, ученых, экспертов из ряда стран ближнего и дальнего зарубежья.

Подчеркнув особую актуальность выдвигаемой идеи и важность стоящих задач по повышению эффективности взаимодействия государства и религиозных сообществ в противодействии экстремизму и радикализации, Алмазбек Атамбаев поручил обеспечить подготовку международной конференции "Ислам в современном светском государстве" на высоком уровне.

URL: http://www.vb.kg/364833
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Мира Карыбаева, президент, религия
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