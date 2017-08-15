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Адвокат назвала дело Текебаева политическим шоу

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Аида Джумашева

Сегодня, 15 августа, в Первомайском районном суде Бишкека продолжилось судебное заседание по делу лидера фракции "Ата Мекен" Омурбека Текебаева и экс-министра чрезвычайных ситуаций Дуйшенкула Чотонова.

В ходе прений адвокат Текебаева Искен Афиджанов просил оправдать своего подзащитного в связи с отсутствием в его действиях состава преступления и освободить его из-под стражи в зале суда.

После в прениях выступила адвокат Чынара Джакупбекова. Она заявила, что не уважает необоснованные действия суда и прокуроров. По ее словам, данное уголовное дело - политическое шоу.

Она указала на то, что в деле есть грамматические ошибки.

Суд объявил перерыв, после которого прения сторон продолжатся.

URL: http://www.vb.kg/364836
Теги:
Омурбек Текебаев, суд
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