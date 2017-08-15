Автомобиль сбил подростка и скрылся. Водителя задержали

В Бишкеке на пересечении улиц Абдрахманова и Щербакова автомобиль сбил подростка и скрылся. Об этом "ВБ" сообщили в Управлении патрульной милиции.

Инцидент произошёл сегодня примерно в 10.30. Неизвестный на неустановленной машине сбил 11-летнего мальчика , после чего скрылся. Ребёнок доставлен в больницу, его состояние удовлетворительное, серьёзных травм нет.

Сотрудники отдела розыска УПМ Бишкека задержали подозреваемого Д.У. Мужчина совершил наезд на ребенка на автомобиле "ВАЗ-2108". После задержания он сознался в содеянном.

В настоящий момент все материалы дела собраны и переданы в следственный отдел ГУВД Бишкека. Автомобиль водворен на штрафную стоянку.