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Автомобиль сбил подростка и скрылся. Водителя задержали

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Глеб Куренев

В Бишкеке на пересечении улиц Абдрахманова и Щербакова автомобиль сбил подростка и скрылся. Об этом "ВБ" сообщили в Управлении патрульной милиции.

Инцидент произошёл сегодня примерно в 10.30. Неизвестный на неустановленной машине сбил 11-летнего мальчика , после чего скрылся. Ребёнок доставлен в больницу, его состояние удовлетворительное, серьёзных травм нет.

Сотрудники отдела розыска УПМ Бишкека задержали подозреваемого Д.У. Мужчина совершил наезд на ребенка на автомобиле "ВАЗ-2108". После задержания он сознался в содеянном.

В настоящий момент все материалы дела собраны и переданы в следственный отдел ГУВД Бишкека. Автомобиль водворен на штрафную стоянку.

URL: http://www.vb.kg/364837
Теги:
ДТП, Патрульная милиция
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