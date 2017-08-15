Погода
$ 68.58 - 68.91
€ 80.55 - 81.50

Назарбаев: Будем работать с тем президентом, кого выберет кыргызский народ

149  0
Гулиза Авазова

"Для экономического развития немаловажным является политическая стабильность. Мы всегда будем вместе с кыргызским народом. В Кыргызстане грядут президентские выборы, и мы будем работать с тем президентом, кого выберет кыргызский народ", - сказал президент Казахстана Нурсултан Назарбаев во время встречи с премьер-министром Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым.

Как сообщается, Жээнбеков во время встречи поблагодарил главу государства РК за предоставленную возможность встречи и поздравил с успешным проведением масштабной международной выставки "ЭКСПО-2017".

"Я хочу поблагодарить вас лично за оказываемую поддержку Кыргызской Республике. Мы всегда чувствуем поддержку братского Казахстана как на вашем уровне, так и на уровне правительства страны", - сказал Жээнбеков.

Президент Казахстана в своей речи отметил, что основу сотрудничества между двумя странами составляют не взаимоотношения между главами государств, а историческая общность двух народов и существующее между ними доверие.

"Мы являемся соседями, братскими народами. Я всегда буду, по мере возможности, оказывать необходимую помощь и содействие для успешного будущего Кыргызстана", - добавил он.

Отметим, выборы президента Кыргызстана состоятся 15 октября этого года.

URL: http://www.vb.kg/364839
Теги:
выборы, Казахстан, президент, Нурсултан Назарбаев, Сооронбай Жээнбеков
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  