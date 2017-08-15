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Военная прокуратура РК расследует инцидент на границе с КР

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Глеб Куренев

Военная прокуратура Казахстана проводит расследование инцидента на кыргызско-казахской границе. Об этом сообщают в ведомстве.

Напомним, 12 августа в 19.56 на участке пограничной заставы "Жасоркен" воинской части 2035 пограничным нарядом в составе двух солдат срочной службы обнаружено около 20 неизвестных лиц, повредивших инженерные сооружения госграницы с целью незаконного перегона лошадей из Кыргызстана.

Для пресечения противоправных действий старший пограничного наряда рядовой Ергеш подал команду "Стой!", на что неизвестные лица начали закидывать пограничников камнями.

После этого один из военных произвел предупредительный выстрел из автомата. Несмотря на это, неизвестные продолжили кидать камни в пограничников, в результате чего оба военных получили травмы.

"В этой связи солдат произвел два выстрела в сторону нападавших, попав в голову одного из нарушителей, которым оказался житель с. Жасоркен Жамбылского района Жамбылской области гражданин Республики Казахстан Амиртаев Е.Д", - говорится в отчете расследования.

В настоящий момент проводится досудебное расследование по статье 380 части 2 Уголовного кодекса РК.

URL: http://www.vb.kg/364840
Теги:
граница, Казахстан
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