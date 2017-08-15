Изнасиловавшему женщину на глазах у ребенка дали 8 лет тюрьмы

Иссык-Кульский районный суд приговорил таксиста, изнасиловавшего женщину на глазах у ребенка, к восьми годам колонии усиленного режима. Информацию об этом сегодня, 15 августа, "ВБ" подтвердил адвокат потерпевшей Дмитрий Но.

По его словам, суд признал подсудимого виновным по статье "Изнасилование".

Обвиняемого обязали выплатить моральный ущерб в размере 100 тыс. сомов и оплатить услуги первого адвоката в размере 30 тыс. сомов.

Отметим, ранее Тонский районный суд приговорил подсудимого к трем годам лишения свободы. Вторая инстанция направила дело на новое рассмотрение в Иссык-Кульский районный суд.

Напомним, в августе прошлого года таксист избил и изнасиловал молодую женщину на глазах у ее пятилетнего сына. Подозреваемого поймали уже через полтора часа и он признался в преступлении.