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Сооронбай Жээнбеков: Быть учителем – это очень сложная работа

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Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков встретился с учителями и руководителями школ на большом августовском педагогическом совете в городе Чолпон-Ате. На совете под названием "Школа Кыргызстана: Новые решения и перспективы", Жээнбеков ответил на вопросы учителей и других специалистов образовательной сферы относительно стимулирования молодых кадров и предстоящих реформ в рамках проекта "Таза Коом".

"Я знаю все проблемы преподавателей, так как свою трудовую деятельность начинал с профессии учителя", - сказал премьер-министр Кыргызстана Жээнбеков в приветственном слове.

Как отметил Жээнбеков, быть учителем – это очень сложная работа, которая связана с высокой концентрацией и постоянным нервным напряжением. "Для успешной организации труда важно выполнение многих этапов. Я никогда не был равнодушным к системе образования", - отметил он.

В своем выступлении Жээнбеков предложил решить три основные проблемы: определить точные задачи современной системы школьного образования; ограничить зону персональной ответственности индивида и общества в вопросе образования. И третье - высказать свою точку зрения о тех задачах, которые должно выполнить правительство.

Действия правительства, направленные на развитие системы образования

Кыргызстан относится к странам, для населения которых значимость образования чрезвычайно высока. И именно учителя, преподаватели и чиновники из Министерства образования и науки являются теми людьми, которые формируют систему образования. Именно от них зависит будущее детей и Кыргызстана.

По словам премьер-министра, за последние шесть лет построено 309 новых учебных заведений. "Это в 2,5 раза больше, чем во все предыдущие годы. В прошлом, 2016 году сделан капитальный ремонт в 98 школах. На эти цели из бюджета выделены 1 млрд 39 млн сомов", - отметил Жээнбеков.

Он напомнил, что почти четверть бюджета республики идет на развитие системы образования. На контроле стоит и вопрос поддержки педагогического корпуса.

"На систему образования мы направляем 28 млрд сомов в год. Это 23% всех государственных расходов. Мы решаем и проблему социальной поддержки учителей. В частности, остается на повестке дня вопрос обеспечения педагогов достойной зарплатой. Вы знаете, уже дважды – в 2011 и в 2015 году правительству удалось повысить зарплату учителям, несмотря на сложности с бюджетом. Сейчас впервые с 1991 года зарплата педагога практически сравнялась со средней зарплатой по стране", – сказал премьер.

Образование в рамках Национальной стратегии устойчивого развития

За период реализации Национальной стратегии устойчивого развития система образования добилась существенных результатов в сфере охвата обучением как на уровне дошкольного образования, предшкольной подготовки, так и на уровне охвата образованием с 1-го по 11-й классы. Данный уровень возрос с 2011 года с 88,1% до 98,4% в 2017 году.

Техническое оснащение

В настоящее время с учетом распределения оборудования, которое было осуществлено к началу 2017-2018 учебного года, оснащенность школ компьютерами доведена до 74,8%, ученической мебелью – 92%, мебелью для учителя – 82,8%, книжными шкафами – 88,3%.

25 апреля 2017 года принято распоряжение правительства Кыргызской Республики №130-р о выделении Министерству образования и науки Кыргызской Республики 30 млн сомов на приобретение компьютерной техники.

Интернет

Среди новых решений, обеспечивающих готовность школ к новому учебному году, необходимо отметить наращивание потенциала школ в использовании такого ресурса, как широкополосный доступ к сети интернет.

С учетом количества школ, подключаемых к интернету в 2017 году, 55% школ будут иметь возможность использовать все возможности интернета для того, чтобы сделать процесс обучения более познавательным и современным.

Цифровое телевидение

Для расширения возможностей использования цифрового телевидения в процессе обучения для всех школ страны было закуплено более 4 тысяч современных телевизоров.

Учебники и электронные книги

В 2017 году Министерству образования и науки КР удалось довести процент оснащенности школ до 83,6%. По сравнению, скажем, с 2009-2010 учебным годом, когда оснащенность была всего 58%, что указывает на достигнутый положительный результат.

Уже в пилотном режиме начал работать механизм аренды учебников. При его работе по всей стране в течение нескольких лет удастся поднять оснащенность школ учебниками до 100%.

Кроме того, Министерство образования и науки нацелено на серьезное обучение потенциальных авторов учебников в Кыргызстане. Поэтому уже в этом году планируется получить право на адаптацию учебника математики для начальной школы (Моро), а также будут вестись переговоры о получении права на адаптацию учебников по естественным наукам для основной и старшей школы.

Кроме того, ведется работа по наращиванию объемов электронных версий учебников на Национальном репозитории открытых образовательных ресурсов. В настоящее время каждый родитель, учитель и ученик имеет возможность скачать в свободном доступе 369 учебников, 566 диссертаций и 794 редких оцифрованных книг. В рамках формирования образовательных кластеров будет создано 60 электронных библиотек на базе школ каждого района и города.

Поддержка учителей

Для того чтобы школы получили учителей новой формации, правительство готовит профессиональный стандарт педагога с параллельным формированием Национальной системы квалификаций.

В сфере подготовки учителей в высшем образовании уже сделан шаг, который приближает Кыргызстан к мировой практике – переход от подготовки по специальности к направлениям подготовки.

Сегодня в школах республики трудится более 79 тысяч учителей. Каждого из них нужно поддерживать и через повышение заработной платы, и через качественную систему повышения квалификации. Ведь, как всем известно из международных исследований, качество образовательной системы основывается на качестве работающих в ней учителей.

За последние годы удалось поднять уровень зарплаты учителя в среднем с 3,5 тысячи сомов до 13,8 тысячи сомов, то есть почти в 4 раза, и впервые правительству КР удалось ее сравнять со средней заработной платой по стране. Это дало свои положительные плоды – снижается уровень нехватки учителей, в школы идет работать молодежь.

Однако несмотря на положительную динамику с обеспеченностью школ учителями, правительство понимает, что существует необходимость продолжить выравнивание уровня зарплаты учителя до среднего уровня по экономике и выравнивания по уровню со странами ЕАЭС, а также повышение стипендиального фонда для студентов педагогических направлений.

Реформы в системе образования

Реформирование системы повышения квалификации началось в 2016 году путем создания Республиканского института повышения квалификации и переподготовки педагогических работников при МОН КР. В планах Института - увеличение охвата повышением квалификации учителей с 7 тысяч человек в 2016-2017 учебном году до 9 тысяч человек в 2017-2018 учебном году.

Однако зная мнения учительского корпуса о сложившейся в прежние годы системе повышения квалификации, министерство считает необходимым не только развивать новый Республиканский институт повышения квалификации, но и создать в данной сфере нормальную конкурентную среду.

Для этого в 2017-2018 учебном году планируется реализовать новую модель повышения квалификации учителей в виде так называемой "ваучерной системы", когда выделяемые средства будут направлены в бюджеты школ, что позволит педагогу выбирать форму и место прохождения курсов. Также будет создана система сертификации курсов, чтобы и министерство, и сами учителя были уверены, что эти услуги будут качественными.

Во время встречи с учителями и руководителями школ на большом августовском педагогическом совете в городе Чолпон-Ате премьер-министр КР Жээнбеков ответил на вопросы педагогов, связанные с улучшением материально-технической базы, пенсионным обеспечением, снижением процентных ставок по ипотеке, улучшением системы общереспубликанского тестирования и другие.

Учителя со своей стороны затронули тему внутренней миграции населения, впоследствии которой по республике наблюдается острая нехватка мест в образовательных учреждениях.

"Данный вопрос действительно является одним из самых актуальных, и он требует качественного подхода к решению. В этой связи в рамках Национальной стратегии устойчивого развития мы разрабатываем план по строительству новых школ с современной инфраструктурой. Реализация данного проекта требует ответственного подхода и времени", - ответил глава правительства.

Также педагоги подняли вопрос о снижении процентных ставок и продлении срока выплаты ипотеки в целях стимулирования молодых кадров, а также пополнения их рядов новыми сотрудниками.

"Очень важно оказывать поддержку молодым специалистам. В правительстве сегодня рассматривается данный вопрос, и мы ведем переговоры с иностранными компаниями для снижения процентных ставок от 7 до 5 процентов и продления срока ипотечных выплат", - сказал Жээнбеков.

Специалисты отметили, что по статистике лишь 5 процентов из числа выпускников педагогических факультетов остаются работать по специальности, и поэтому подобного рода поддержка со стороны государства могла бы стать хорошим стимулом для молодых кадров.

Также в ходе педагогического совета было выдвинуто предложение о передаче средств, поступающих от проведения общереспубликанского тестирования на баланс Министерства образования и науки КР. Подобный шаг, по мнению педагогов, может стать хорошей возможностью целесообразного финансирования реформ в сфере образования.

"Обсуждение данного вопроса я доверю вам. Как вы сегодня решите на педсовете, так и будет", - заверил премьер-министр.

В конце своего выступления Жээнбеков поблагодарил учителей за их труд и отметил, насколько ответственна их работа по воспитанию целых поколений. Участники совета в ответ выразили благодарность главе правительства за работу по модернизации образовательных учреждений и оказание поддержки.

URL: http://www.vb.kg/364843
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Комментарии
Алмаз Мамбетов
15.08.2017, 15:11
Карма: -17
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 12
Минусов: 29
Комментариев: 45

Это все цифры, на деле ровным счётом ничего не сделали. Кроме как набивали карман деньгами.

-1
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Жалоба модератору
Байтур Нургалиев
15.08.2017, 15:31
Карма: -2
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 0
Минусов: 2
Комментариев: 4

Алмаз Мамбетов

Это все цифры, на деле ровным счётом ничего не сделали. Кроме как набивали карман деньгами.

Вы идиот! 309 построенных новых школ за 6 лет - это ничего ?!  Или дома для солдат и служащих армий ничего?! Или же дома для простых сотрудников милиции ничего?! Когда вообще такое было?! Откройте глаза шире и посмотрите на мир вокруг себя более обьективней!

0
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Жалоба модератору
Мира
15.08.2017, 15:41

Ипотека нужна, иначе молодые не могут позволить купить себе жилье

0
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Жалоба модератору
Ibragim Unysov
15.08.2017, 15:55
Карма: 0
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 0
Минусов: 0
Комментариев: 4

вот недавно пансионаты передали учителям и деятелям культуры. тоже же достижение, а ведь кто-то обманным путем мог приватизировать и пиши пропало. а так у учителей будет свой пансионат куда подешевле они могут ездить на отдых

0
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Жалоба модератору
не надоело очковтирательство
15.08.2017, 16:49

Сравните с Казахстаном количество часов на одну ставку и оплату одной ставки.

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