Кыргызстанцы завоевали 20 медалей на Фестивале национальных видов спорта

Сборная Кыргызстана завоевала 20 медалей на первом Фестивале национальных видов спорта и игр СНГ, которые проходят в городе Ульяновске (Россия).

Как сообщили в Госагентстве по делам молодежи, физкультуры и спорта, в играх принимают участие представители Казахстана, Туркменистана, Армении, Беларуси и России, а также Кыргызстана.

На сегодняшний день в копилке сборной Кыргызстана 20 медалей, из которых шесть золотых, семь серебряных и столько же бронзовых.

Золотые медали по мас-рестлингу завоевали Сергей Долгалев и Азат Таштанбеков, по гиревому спорту - Екатерина Старикова, по стрельбе из лука Асель Садырова взяла два золота и также победителем стал Кубан Томотоев.

Список победителей и призеров:

мас-рестлинг

1-е место - Сергей Долгалев в весовой категории до 125 кг 1-е место - Азат Таштанбеков (до 90 кг) 2-е место - Келдибек Атайбек уулу (до 105 кг) 2-е место - Сергей Зенов (до 80 кг) 2-е место - Акыл Насыпбеков (до 70 кг) 2-е место - Нургазы Барманов (до 60 кг)

Команда Кыргызстана заняла 3-е общекомандное место.

гиревой спорт

1-е место – Екатерина Старикова (до 68 кг) 3-е место - Токтосун Мурзаев (до 85 кг) 3-е место - Тариэл Бакиров (до 95 кг)

стрельба из лука (прицельная)

1-е место - Асель Садырова 2-е место - Кубан Томотоев 3-е место - Азамат Акунов

на точность

2-е место - Асель Садырова 3-е место - Азамат Акунов

быстрая стрельба

1-е место - Асель Садырова 1-е место - Кубан Томотоев

Команда Кыргызстана заняла 2-е общекомандное место

самбо