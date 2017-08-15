Кыргызстанцы завоевали 20 медалей на Фестивале национальных видов спорта

Сборная Кыргызстана завоевала 20 медалей на первом Фестивале национальных видов спорта и игр СНГ, которые проходят в городе Ульяновске (Россия).
Как сообщили в Госагентстве по делам молодежи, физкультуры и спорта, в играх принимают участие представители Казахстана, Туркменистана, Армении, Беларуси и России, а также Кыргызстана.
На сегодняшний день в копилке сборной Кыргызстана 20 медалей, из которых шесть золотых, семь серебряных и столько же бронзовых.
Золотые медали по мас-рестлингу завоевали Сергей Долгалев и Азат Таштанбеков, по гиревому спорту - Екатерина Старикова, по стрельбе из лука Асель Садырова взяла два золота и также победителем стал Кубан Томотоев.
Список победителей и призеров:
мас-рестлинг
Команда Кыргызстана заняла 3-е общекомандное место.
гиревой спорт
стрельба из лука (прицельная)
на точность
быстрая стрельба
Команда Кыргызстана заняла 2-е общекомандное место
самбо