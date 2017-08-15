Погода
$ 68.58 - 68.91
€ 80.55 - 81.50

Кыргызстанцы завоевали 20 медалей на Фестивале национальных видов спорта

133  0
Гулиза Авазова

Сборная Кыргызстана завоевала 20 медалей на первом Фестивале национальных видов спорта и игр СНГ, которые проходят в городе Ульяновске (Россия).

Как сообщили в Госагентстве по делам молодежи, физкультуры и спорта, в играх принимают участие представители Казахстана, Туркменистана, Армении, Беларуси и России, а также Кыргызстана.

На сегодняшний день в копилке сборной Кыргызстана 20 медалей, из которых шесть золотых, семь серебряных и столько же бронзовых.

Золотые медали по мас-рестлингу завоевали Сергей Долгалев и Азат Таштанбеков, по гиревому спорту - Екатерина Старикова, по стрельбе из лука Асель Садырова взяла два золота и также победителем стал Кубан Томотоев.

Список победителей и призеров:

мас-рестлинг

  1. 1-е место - Сергей Долгалев в весовой категории до 125 кг
  2. 1-е место - Азат Таштанбеков (до 90 кг)
  3. 2-е место - Келдибек Атайбек уулу (до 105 кг)
  4. 2-е место - Сергей Зенов (до 80 кг)
  5. 2-е место - Акыл Насыпбеков (до 70 кг)
  6. 2-е место - Нургазы Барманов (до 60 кг)

Команда Кыргызстана заняла 3-е общекомандное место.

гиревой спорт

  1. 1-е место – Екатерина Старикова (до 68 кг)
  2. 3-е место - Токтосун Мурзаев (до 85 кг)
  3. 3-е место - Тариэл Бакиров (до 95 кг)

стрельба из лука (прицельная)

  1. 1-е место - Асель Садырова
  2. 2-е место - Кубан Томотоев
  3. 3-е место - Азамат Акунов

на точность

  1. 2-е место - Асель Садырова
  2. 3-е место - Азамат Акунов

быстрая стрельба

  1. 1-е место - Асель Садырова
  2. 1-е место - Кубан Томотоев

Команда Кыргызстана заняла 2-е общекомандное место

самбо

  1. 2-е место - Доолот Садыркулов в весовой категории до 62 кг
  2. 3-е место - Даврон Маразыков (до 57 кг)
  3. 3-е место Нурсултан Уланов (до 68 кг)
  4. 3-е место Нурсултан Абдухаликов (до 74 кг).

URL: http://www.vb.kg/364844
Теги:
самбо, спорт, стрельба
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  