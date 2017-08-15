Погода
$ 68.58 - 68.91
€ 80.55 - 81.50

Минобразования Кыргызстана ответило на заявления замминистра Турции

380  0
Гулиза Авазова

Министерство образования и науки Кыргызстана рассматривает заявление заместителя министра образования Турции Орхана Эрдема как давление на власти и общественность КР и попытку дискредитации образовательных учреждений "Сапат".

Напомним, ранее Орхан Эрдем во время визита в провинцию Бурса заявил, что Турция не пустит на свою территорию учеников сети кыргызских школ "Сапат", связанных с Фетхуллахом Гюленом.

"Скажите своим родственникам, друзьям и знакомым, чтобы они не посещали эти террористические школы. С большой долей вероятности их визы по прибытии в Турцию будут аннулированы. В Турции также не рады будут видеть и семьи тех, кто учится в этих школах", - адресовал свое обращение Эрдем ученым из Кыргызстана.

Как отмечает Минобразования КР, сеть общеобразовательных школ "Сапат" (vb.kg - ранее "Себат") функционирует в Кыргызстане с 1992 года и за этот период более 10 тыс. граждан получили достойное образование, в том числе знание турецкого языка и культуры. Они являются важным связующим звеном между народами Кыргызстана и Турции.

"Приравнивание школ "Сапат" к террористическим организациям и наложение на учащихся, а также членов их семей определенных санкций только на том основании, что они обучаются в школах "Сапат", считаем неприемлемым, а заявления официальных лиц Турции безответственными", - сообщает ведомство.

Сеть образовательных учреждений "Сапат" в Кыргызстане насчитывает более 11 тысяч учащихся, около тысячи преподавателей , а также более 12 тыс. выпускников.

В свою очередь Минобразования Кыргызстана отмечает, что в настоящее время все школы "Сапат" функционируют на территории КР в полном соответствии с действующим законодательством. Министерство, являясь соучредителем сети общеобразовательных учреждений "Сапат", полностью контролирует как образовательный процесс, так и в целом их деятельность.

URL: http://www.vb.kg/364847
Теги:
Министерство образования, Турция
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  