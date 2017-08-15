Минобразования Кыргызстана ответило на заявления замминистра Турции

Министерство образования и науки Кыргызстана рассматривает заявление заместителя министра образования Турции Орхана Эрдема как давление на власти и общественность КР и попытку дискредитации образовательных учреждений "Сапат".

Напомним, ранее Орхан Эрдем во время визита в провинцию Бурса заявил, что Турция не пустит на свою территорию учеников сети кыргызских школ "Сапат", связанных с Фетхуллахом Гюленом.

"Скажите своим родственникам, друзьям и знакомым, чтобы они не посещали эти террористические школы. С большой долей вероятности их визы по прибытии в Турцию будут аннулированы. В Турции также не рады будут видеть и семьи тех, кто учится в этих школах", - адресовал свое обращение Эрдем ученым из Кыргызстана.

Как отмечает Минобразования КР, сеть общеобразовательных школ "Сапат" (vb.kg - ранее "Себат") функционирует в Кыргызстане с 1992 года и за этот период более 10 тыс. граждан получили достойное образование, в том числе знание турецкого языка и культуры. Они являются важным связующим звеном между народами Кыргызстана и Турции.

"Приравнивание школ "Сапат" к террористическим организациям и наложение на учащихся, а также членов их семей определенных санкций только на том основании, что они обучаются в школах "Сапат", считаем неприемлемым, а заявления официальных лиц Турции безответственными", - сообщает ведомство.

Сеть образовательных учреждений "Сапат" в Кыргызстане насчитывает более 11 тысяч учащихся, около тысячи преподавателей , а также более 12 тыс. выпускников.

В свою очередь Минобразования Кыргызстана отмечает, что в настоящее время все школы "Сапат" функционируют на территории КР в полном соответствии с действующим законодательством. Министерство, являясь соучредителем сети общеобразовательных учреждений "Сапат", полностью контролирует как образовательный процесс, так и в целом их деятельность.