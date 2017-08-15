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Эгамбердиева: Зачастую владельцы домов не имеют даже техпаспортов на дом

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Айдана Абдуваитова

Страхование жилья затрудняется из-за отсутствия документов на дом. Об этом сегодня, 15 августа, на пресс-конференции сообщила председатель правления ОАО "Государственная страховая организация" (ГСО) Джумагуль Эгамбердиева.

Она рассказала, что очень часты случаи, когда у владельца жилья не имеется даже технического паспорта или другого документа на дом. Большинство из них остались проживать в домах родственников, получили дом по наследству или же совершили сделку без нотариальных заверений.

"Сейчас для страхования необходимы только два документа – паспорт владельца и технический паспорт, но они бывают не у всех, поэтому сейчас мы работаем с ГРС для упрощения процедуры оформления этих документов", - сказала глава страховой компании.

URL: http://www.vb.kg/364850
Теги:
страхование
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