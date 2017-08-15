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Атамбаев выразил соболезнования главе Непала в связи с жертвами наводнения

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ВБ

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев выразил соболезнования президенту Непала Бидхья Деви Бхандари в связи с многочисленными жертвами в результате наводнения, произошедшего в ряде районов страны.

"От имени всего кыргызского народа и от себя лично выражаю глубокие соболезнования в связи с многочисленными жертвами в результате наводнения, произошедшего в ряде районов Непала.

Прошу передать слова сочувствия и поддержки родственникам и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - отмечено в послании.

URL: http://www.vb.kg/364856
Теги:
Алмазбек Атамбаев, президент, Непал
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