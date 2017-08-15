Открыт прием предложений о выдвижении кандидатов в Совет по отбору судей

Коалиция парламентского большинства Жогорку Кенеша Кыргызстана начала прием письменных предложений от гражданского общества о выдвижении кандидатов в состав Совета по отбору судей.

Заявки могут подавать учебные, научные учреждения, общественные объединения и другие организации.

В соответствии со статьей 6 Закона "О Совете по отбору судей Кыргызской Республики" лицо, рекомендуемое в состав совета должно:

обладать гражданством Кыргызской Республики; не иметь гражданства иностранного государства; не состоять в какой-либо партии; обладать безупречной репутацией, пользоваться уважением в обществе; не иметь судимости, в том числе снятой или погашенной.

Членом совета также не может быть лицо, подозреваемое или обвиняемое в совершении преступления, либо в отношении которого уголовное преследование прекращено по нереабилитирующим основаниям.

Членом совета от гражданского общества может быть лицо, достигшее 30-летнего возраста, имеющее высшее юридическое образование и стаж работы по юридической профессии не менее пяти лет и не состоящее на государственной или муниципальной службе.

Члены совета не вправе участвовать в суде в качестве представителей сторон и адвоката.

При этом в соответствии с указанным законом, членами совета не могут быть лица:

ранее освобожденные от должности судьи Кыргызской Республики в связи с небезупречным поведением; уволенные из правоохранительных органов в связи с дискредитацией звания сотрудника правоохранительного органа или лишенные лицензии на право занятия адвокатской деятельностью по основаниям, предусмотренным абзацами восьмым и девятым статьи 10 Закона Кыргызской Республики "Об адвокатской деятельности"; недееспособные или ограниченно дееспособные; в отношении которых производство уголовных дел было прекращено или приостановлено по нереабилитирующим основаниям; работающие в органах управления организаций, где доля государства или органа местного самоуправления составляет пятьдесят и более процентов; состоящие на службе в правоохранительных органах или органах прокуратуры, а также находящиеся в их распоряжении кадров; состоящие в зарегистрированном списке кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша.

Предложения и документы кандидатов, свидетельствующие о соответствии требованиям закона, принимаются не позднее 20 дней со дня опубликования объявления по адресу: г. Бишкек, пр. Чуй, 205.