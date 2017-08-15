Открыт прием предложений о выдвижении кандидатов в Совет по отбору судей

Коалиция парламентского большинства Жогорку Кенеша Кыргызстана начала прием письменных предложений от гражданского общества о выдвижении кандидатов в состав Совета по отбору судей.
Заявки могут подавать учебные, научные учреждения, общественные объединения и другие организации.
В соответствии со статьей 6 Закона "О Совете по отбору судей Кыргызской Республики" лицо, рекомендуемое в состав совета должно:
Членом совета также не может быть лицо, подозреваемое или обвиняемое в совершении преступления, либо в отношении которого уголовное преследование прекращено по нереабилитирующим основаниям.
Членом совета от гражданского общества может быть лицо, достигшее 30-летнего возраста, имеющее высшее юридическое образование и стаж работы по юридической профессии не менее пяти лет и не состоящее на государственной или муниципальной службе.
Члены совета не вправе участвовать в суде в качестве представителей сторон и адвоката.
При этом в соответствии с указанным законом, членами совета не могут быть лица:
Предложения и документы кандидатов, свидетельствующие о соответствии требованиям закона, принимаются не позднее 20 дней со дня опубликования объявления по адресу: г. Бишкек, пр. Чуй, 205.