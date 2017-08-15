В Бишкеке стартовал международный турнир по теннису среди юниоров

На кортах Академии тенниса в Бишкеке стартовал международный турнир среди юниоров. Об этом сообщает Международная федерация тенниса.

Как уточняется, на состязания приехали юные теннисисты России, Узбекистана, Германии, Казахстана, Украины, Таджикистана, Грузии, Латвии и Южной Кореи.

Сначала прошли состязания квалификационного раунда, а теперь и определились участники основной сетки. В предварительной борьбе среди девушек участвовали трое представительниц Кыргызстана - Мырзайым Шерикулова, Айкол Бердалиева и Банат Мадалиева. Однако они не смогли пробиться в основную сетку. Среди юношей квалификационную сетку не смогли пройти Айваз Жарматов, Аман Исманалиев и Максат Калилов.

Одному теннисисту все же удалось пройти отборочный этап - Миргияз Мирджалиев провел три поединка и одолел игроков из Казахстана и Узбекистана.

В основной сетке среди юношей помимо Мирджалиева выступит Кирилл Кистанов. Среди девушек двое представительниц Кыргызстана - Саара Кунакунов и Эмма Нургазиева.