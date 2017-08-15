Погода
$ 68.58 - 68.91
€ 80.55 - 81.50

В Бишкеке стартовал международный турнир по теннису среди юниоров

81  0
Гулиза Авазова

На кортах Академии тенниса в Бишкеке стартовал международный турнир среди юниоров. Об этом сообщает Международная федерация тенниса.

Как уточняется, на состязания приехали юные теннисисты России, Узбекистана, Германии, Казахстана, Украины, Таджикистана, Грузии, Латвии и Южной Кореи.

Сначала прошли состязания квалификационного раунда, а теперь и определились участники основной сетки. В предварительной борьбе среди девушек участвовали трое представительниц Кыргызстана - Мырзайым Шерикулова, Айкол Бердалиева и Банат Мадалиева. Однако они не смогли пробиться в основную сетку. Среди юношей квалификационную сетку не смогли пройти Айваз Жарматов, Аман Исманалиев и Максат Калилов.

Одному теннисисту все же удалось пройти отборочный этап - Миргияз Мирджалиев провел три поединка и одолел игроков из Казахстана и Узбекистана.

В основной сетке среди юношей помимо Мирджалиева выступит Кирилл Кистанов. Среди девушек двое представительниц Кыргызстана - Саара Кунакунов и Эмма Нургазиева.

URL: http://www.vb.kg/364860
Теги:
теннис, турнир
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  