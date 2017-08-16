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Роуминг на территории стран ЕАЭС могут отменить до 2019 года

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В 2018–2019 годах в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) может быть отменен роуминг. Об этом сообщают "Известия".

"Мы полагаем, что есть возможность в течение 2018–2019 года в рамках ЕврАзЭС эту проблему решить", - сказал чиновник.

В ЕАЭС входят Россия, Беларусь, Казахстан, Армения и Кыргызстан. Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила отменить роуминг между РФ и Беларусью, а глава республики Александр Лукашенко одобрил эту инициативу.

В России, согласно распоряжению ФАС, компании-операторы должны были избавиться от внутрисетевого роуминга до 13–14 августа.

URL: http://www.vb.kg/364872
Теги:
ЕАЭС
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Комментарии
Алексей Николаев
16.08.2017, 15:41
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В России это уже пробуют сделать, хотя некоторые хитрецы уже экономят ставя кастомные прошивки на свои смартфоны. Но это относится только к Android OS. Там как-то автоматом происходит переключение роумингового ответа.

С обычными телефонами такого вроде ещё не делают...

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