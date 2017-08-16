Болджурова возмутилась заявлением турецкого чиновника относительно школ КР

Экс-министр образования, общественный деятель Ишенгуль Болджурова глубоко возмутилась заявлением замминистра образования Турции Орхана Эрдема о том, что выпускники учебных заведений "Сапат" не смогут получить визу в Турцию.

По ее словам, на открытии в Кыргызстане лицеев "Сапат" участвовали официальные лица Турции и Кыргызстана. После чего лицеи стали частью системы образования КР.

"Я уже на протяжении двух лет выступаю за то, чтобы не вели черный пиар против лицеев "Сапат". Потому что это одна из лучших кыргызскоязычных и рускоязычных школ Кыргызстана. Каждый год Кыргызстан представляет на международных олимпиадах учеников именно этих лицеев. Там учатся не турки, а ребята кыргызы, кыргызстанцы", - сообщила И. Болджурова.

Она отметила, что в лицеях "Сапат" качественное образование и хорошее методическое обеспечение учебного процесса.

"Что мне очень нравится, там фундаментальные науки - математика, физика, химия, биология, информатика преподаются на английском языке. То есть для детей есть возможность в будущем быть конкурентными, находить себе хорошую работу и реализовать себя в этой жизни. Только в этом году в Индонезии на олимпиаде, где участвовали 88 стран, выпускники "Сапата" получили две бронзовые медали. В Рио де Жанейро, где участвовало порядка 100 стран, наши ребята получили три бронзовые медали. Это же показатель качества образования", - отметила общественный деятель.

Она расценивает подобные заявления как вмешательство во внутренние дела государства.

"Меня крайне возмущает такое неадекватное поведение руководства министерства образования Турции по отношению к нашим школам. Это наши кыргызстанские школы. Мы же не лезем к ним в систему и не говорим, это нам нравится, а это не нравится. В школах "Сапат" почти 90% преподавателей - кыргызы", - подчеркнула общественный деятель.

Она призвала турецких коллег не вмешивать Кыргызстан в свои политические процессы.

"Они свою политическую борьбу проецируют на нас. Но это не выйдет. Мне кажется, в кыргызском обществе найдутся силы, которые будут поддерживать школы "Сапат". Кстати, у меня никакого личного интереса в них нет. У меня ни внуки, ни родственники не учатся там. Я, как человек, который разбирается в образовании, даю объективную оценку качеству образования в этих лицеях", - заключила Болджурова.