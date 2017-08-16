В реку Суусамыр упал бензовоз. 20 тонн ГСМ вылилось в русло

Накануне в Жайылском районе Чуйской области произошло ЧП. Грузовик, перевозивший мазут, упал в реку Суусамыр. Об этом сообщает пресс-служба МЧС КР.

По данным ведомства, инцидент произошел на 200-м километре автодороги Бишкек - Ош. По предварительным данным, в результате ДТП ГСМ объемом 20 тонн растекся по окружающей территории.

На месте для очистки привлечены спасатели МЧС и сотрудники Госэкотехинспекции. В Министерстве чрезвычайных ситуаций отметили, что местное население оповещено о случившемся.

Кроме того, в ведомстве сообщили, что в результате аварии пострадал водитель грузовика.