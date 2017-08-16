Погода
$ 68.73 - 69.01
€ 80.44 - 81.21

Пара из США избивала детей ради популярности. Они пойдут под суд

353  0
www

Американцам Майклу и Хизер Мартин (Michael and Heather Martin) из Мэриленда, которые в течение полугода публиковали на YouTube-канале DaddyOFive видео с издевательствами над собственными детьми, предъявили обвинение в жестоком обращении. Паре грозит до пяти лет лишения свободы и штраф в размере 5 тысяч долларов, пишет Лента.ру со ссылкой на The Independent.

Адвокат Мартинов Стивен Тулли подтвердил, что они подписали соглашение о признании вины, более развернутую информацию предоставить отказался.

В мае родителей лишили права опеки над девятилетним Коди и 12-летней Эммой, которые становились мишенью для издевательств отца и мачехи (всего в семье пятеро детей). В частности, Коди регулярно покрывали матом, толкали, унижали, разбивали ему нос. Детей передали их биологической матери Роуз Холл (Rose Hall).

После скандала пара записала видеообращение, в котором со слезами на глазах объяснила, что дети участвовали в съемках добровольно, а унижения в кадре были безвредными шутками.

Ролики DaddyOFive собирали десятки тысяч просмотров. На канал было подписано больше 750 тысяч пользователей. Видео с насилием над детьми приносили Майклу и Хизер около 20-30 тысяч долларов в месяц. Повинившиеся родители утверждают, что доходы от роликов шли на благо детей.

URL: http://www.vb.kg/364880
Теги:
дети, насилие, США
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  