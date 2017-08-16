Дело Текебаева: адвокаты просят разрешить видеосъемку и впустить соратников

Сегодня, 16 августа, в Первомайском районном суде города Бишкек продолжается судебный процесс по делу депутата парламента Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова.

Отметим, уже несколько дней идут прения сторон. Сегодня Канатбек Хасанов во время своего выступления заявил, что, на его взгляд, следствие завершило расследование с молниеносной скоростью, и такого за его практику он еще не видел.

Он считает, что данная ситуация не что иное, как сговор. Поэтому необходимо привлечь к ответственности всех причастных к этому делу.

После чего адвокаты подсудимого Омурбека Текебаева попросили председательствующего на процессе судью разрешить прессе осуществлять видеосъемку. Кроме того, они ходатайствовали о разрешении сторонникам подсудимых находиться на территории Первомайского суда, так как в настоящее время соратники находятся за ограждением.

Судья, вероятно, решил обдумать данное ходатайство и объявил перерыв.