В некоторых районах Бишкека два дня не будет газа

ОсОО "Газпром Кыргызстан" сообщает, что в связи с проведением ремонтных работ будет прекращена подача природного газа в следующих районах:

17 августа в г. Кант - микрорайон 2, дома №23-29 (с 8.00 до 17.00);

17 августа в г. Токмак - по улицам: Узбекская, №96-110, Пушкина, №179-187, Шамсинкая, №140-146;

с 17 по 18 августа в г. Бишкек - жилой массив Токольдош, ул.: Октябрьская, Армейская, Путепроводная;

с 17 по 18 августа в г. Бишкек - в районе, ограниченном отрезками улиц Гагарина, Ш. Руставели, Балтагулова, Славянская, пр. Мира;

18 августа в г. Токмак - ул. Шамсинская, №30-36.

Ремонтно-восстановительные работы проводятся с целью обеспечения бесперебойной подачи газа потребителям.