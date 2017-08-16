Жээнбеков: КР и РУз нужна дорожная карта экономического сотрудничества

Сегодня, 16 августа, в Бишкека начала работу межправительственная комиссия по делимитации и демаркации кыргызско-узбекской государственной границы.

В ходе открытия премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков заявил о необходимости принятия дорожной карты торгово-экономического сотрудничества.

Отметим, на встрече присутствует и премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов.

Главы правительств отметили необходимость возобновления работы пунктов пропусков на кыргызско-узбекской границе.

"Привлечение транзитных грузов, создание совместных инвестиционных проектов, предприятий, логистических центров и перерабатывающих предприятий - со своей стороны хочу заверить, что, кроме обозначенного, Кыргызстан заинтересован в поставках минеральных удобрений из Узбекистана, а также в развитии международных автомобильных, железнодорожных и воздушных сообщений", - сказал Жээнбеков.