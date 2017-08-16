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Турнир в Балыкчы собрал юных боксеров трех стран

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Гулиза Авазова

В Балыкчы (Иссык-Кульская область) прошел турнир по боксу среди юношей на призы серебряного призера чемпионата Азии и заслуженного тренера Кыргызстана Кенжебека Акелбаева.

Как сообщила главный секретарь соревнований Айнура Сыдыкова, в турнире приняли участие около 150 юных боксеров из Казахстана, Таджикистана и регионов Кыргызстана. Призы разыгрывались в двух возрастных категориях - 2004-2005 и 2006-2007 годов рождения.

По итогам состязаний лучшим боксером турнира был признан Джумаев Артур из Каракола, который выступал в самом легком весе до 28 кг в младшей возрастной категории. В финале он одолел таджикистанского боксера Нуридина Зоидова.

Помимо этого, приз за лучшую технику получил Темирхан Данияров из Кара-Балты, а лучшим судьей признан представитель Таджикистана Хуршид Абдуллаев.

Победители турнира:

младшая возрастная категория

  1. 28 кг - Джумаев Артур (Каракол)
  2. 30 кг - Данияров Темирхан (Чуйская область)
  3. 32 кг - Шар Ренат (Чуйская область)

старшая возрастная категория

  1. 30 кг - Зоидов Мехродж (Таджикистан)
  2. 32 кг - Бакытбеков Айболот (Джалал-Абадская область)
  3. 34 кг - Султанов Чынгыз (Иссык-Кульская область)
  4. 36 кг - Сайын Абзал (Казахстан)
  5. 38 кг - Ыдырысов Айдар (Джалал-Абад)
  6. 40 кг - Баурин Вадим (Иссык-Кульская область)
  7. 42 кг - Арыкбаев Максат Петровка (Чуйская область)
  8. 50 кг - Сейтенов Баатырхан (Казахстан)
  9. 54 кг - Мурасбеков Бекбол (Иссык-Кульская область)
  10. 57 кг - Сыртбаев Жанболот (Иссык-Кульская область)

URL: http://www.vb.kg/364894
Теги:
бокс, турнир
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