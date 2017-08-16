Турнир в Балыкчы собрал юных боксеров трех стран

В Балыкчы (Иссык-Кульская область) прошел турнир по боксу среди юношей на призы серебряного призера чемпионата Азии и заслуженного тренера Кыргызстана Кенжебека Акелбаева.

Как сообщила главный секретарь соревнований Айнура Сыдыкова, в турнире приняли участие около 150 юных боксеров из Казахстана, Таджикистана и регионов Кыргызстана. Призы разыгрывались в двух возрастных категориях - 2004-2005 и 2006-2007 годов рождения.

По итогам состязаний лучшим боксером турнира был признан Джумаев Артур из Каракола, который выступал в самом легком весе до 28 кг в младшей возрастной категории. В финале он одолел таджикистанского боксера Нуридина Зоидова.

Помимо этого, приз за лучшую технику получил Темирхан Данияров из Кара-Балты, а лучшим судьей признан представитель Таджикистана Хуршид Абдуллаев.

Победители турнира:

младшая возрастная категория

28 кг - Джумаев Артур (Каракол) 30 кг - Данияров Темирхан (Чуйская область) 32 кг - Шар Ренат (Чуйская область)

старшая возрастная категория