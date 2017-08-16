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ДТП в центре Бишкека. Четверо в тяжелом состоянии

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Глеб Куренев

Ночью 16 августа в центре Бишкека столкнулись два автомобиля. Об этом "ВБ" сообщили в Управлении патрульной милиции.

Уточняется, что ДТП произошло примерно в 2.30 на пересечении улиц Абдрахманова и Горького. Столкнулись автомобиль "Тойота Хайландер" и "Хонда Степвагон". В результате аварии пострадали 4 человека - все пассажиры и водитель "Хонды".

Пострадавшие доставлены в больницу и находятся в тяжелом состоянии. Что стало причиной ДТП и кто виноват, пока неизвестно.

Оба автомобиля доставлены на штрафную стоянку. Все материалы дела собраны и переданы в следственный отдел для дальнейшего разбирательства.

URL: http://www.vb.kg/364895
Теги:
ДТП, Бишкек, Патрульная милиция
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