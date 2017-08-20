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В Чункурчаке пройдет первый международный турнир по стрельбе из лука

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Гулиза Авазова

С 23 по 25 августа в урочище Чункурчак Чуйской области пройдет первый международный турнир по стрельбе из лука памяти общественного деятеля Табылды Эгембердиева.

Как сообщает Госагентство по делам молодежи, физкультуры и спорта, свое участие на этом турнире подтвердили лучники из России, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Бангладеш. Кыргызстан на турнире будут представлять 11 спортсменов.

Состав команды классических состязаний 3 мужчин, 3 женщины и 1 представитель. Также состязания проводятся среди юниоров и юношей.

Цели соревнований - повышение спортивного мастерства спортсменов; установление дружеских связей со спортсменами из других регионов и стран; привлечение подростков и молодежи к здоровому образу жизни; популяризация и развитие олимпийского вида спорта стрельбы из лука.

Отметим, несколько лет назад в Кыргызстане вновь возродили олимпийский вид спорта - стрельбу из лука. В настоящее время спортсмены Кыргызстана выступают на международных состязаниях, в том числе участвовали на последних Азиатских играх.

URL: http://www.vb.kg/364896
Теги:
спорт, стрельба, турнир
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