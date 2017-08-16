Президент подарил 9-летней Эльнуре аквариум с рыбками на день рождения

Третьеклассница Эльнура Эсеналиева получила подарок от президента Алмазбека Атамбаева на свой день рождения. Об этом сообщили в мэрии города Оша.

В муниципалитете рассказали, что 13 августа у ученицы 3-го класса школы-гимназии им. А. Рудаки Эльнуры был день рождения, ей исполнилось 9 лет. Она давно мечтала об аквариуме с рыбками, и незадолго до праздника написала письмо президенту, в котором просила главу государства сделать ей такой подарок. Письмо отправила мать девочки.

Сегодня, 16 августа, мэр южной столицы Айтмамат Кыдырбаев передал подарок от имени президента.