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Президент подарил 9-летней Эльнуре аквариум с рыбками на день рождения

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Айдана Абдуваитова

Третьеклассница Эльнура Эсеналиева получила подарок от президента Алмазбека Атамбаева на свой день рождения. Об этом сообщили в мэрии города Оша.

В муниципалитете рассказали, что 13 августа у ученицы 3-го класса школы-гимназии им. А. Рудаки Эльнуры был день рождения, ей исполнилось 9 лет. Она давно мечтала об аквариуме с рыбками, и незадолго до праздника написала письмо президенту, в котором просила главу государства сделать ей такой подарок. Письмо отправила мать девочки.

Сегодня, 16 августа, мэр южной столицы Айтмамат Кыдырбаев передал подарок от имени президента.

URL: http://www.vb.kg/364898
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Ош
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Комментарии
Чика
16.08.2017, 13:44

Хороший мужик Атамбаев

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