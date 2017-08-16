Погода
$ 68.73 - 69.01
€ 80.44 - 81.21

Товарооборот между Кыргызстаном и Узбекистаном увеличился почти в два раза

121  0
Аида Джумашева

Товарооборот между Кыргызстаном и Узбекистаном увеличился почти в два раза по сравнению с прошлым годом. Об этом сегодня, 16 августа, в ходе заседания межправительственной комиссии по делимитации и демаркации кыргызско-узбекской госграницы сообщил премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков.

Глава кыргызстанского кабмина подчеркнул, что на этом обе стороны останавливаться не собираются, так как есть огромный неиспользованный потенциал.

"Мы готовы покупать из Узбекистана минеральные ресурсы, сырье, продукцию автомобильной промышленности и препараты. В свою очередь кыргызская сторона готова экспортировать в РУз продукцию пищевой и перерабатывающей промышленности, мясо-молочную продукцию, а также текстиль и многое другое. Необходимо провести работу по снятию всех барьеров и ограничений", - сказал Жээнбеков.

Он отметил, что между госорганами обеих стран ведется работа, которая безусловно повлияла на двусторонние взаимоотношения.

URL: http://www.vb.kg/364899
Теги:
правительство, Узбекистан, экспорт, импорт, Сооронбай Жээнбеков
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  