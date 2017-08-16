Премьер Узбекистана предлагает провести двусторонние дни культуры

Сегодня, 16 августа, премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов в рамках работы межправительственной комиссии по делимитации и демаркации границ предложил провести дни узбекской культуры в Кыргызстане и дни кыргызской культуры в РУз.

По его словам, судьбы обоих государств и народов тесно переплетены, имеют общую историю и традиции, единые духовные ценности.

"Узбекистан привержен к проведению открытой доброжелательной и прагматичной политике в отношении ближайших соседей, включая Кыргызстан. Мы готовы к взаимовыгодному сотрудничеству на незыблемых принципах добрососедства, взаимоуважения и учета интересов друг друга", - сказал Арипов.

Он отметил, что обе страны будут проводить выставки кыргызской продукции в различных городах Узбекистана.

Арипов также отметил, что президенты стран открыли новую страницу узбекско-кыргызских отношений. Премьер РУз надеется, что заседание Межправкомиссии по делимитации и демаркации госграниц пройдет успешно.

Он предложил, чтобы в этом году прошли дни культуры КР в РУз, а в следующем году, наоборот. Кроме того, глава узбекского кабмина предложил обменяться фильмотеками.