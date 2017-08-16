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Вокруг резиденции Каримова демонтировали ограду

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15 августа строители демонтировали металлическую ограду, установленную вокруг резиденции "Оксарой" – рабочего места первого президента Узбекистана Ислама Каримова. Сейчас на территории резиденции ведется подготовительная работа по установке памятника ныне покойному президенту.

Открытие памятника Исламу Каримову на территории его бывшей рабочей резиденции "Оксарой" запланировано на 1 сентября. Здесь решено создать музей Ислама Каримова.

Нынешний президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев не стал использовать эту резиденцию, так же, как и две другие загородные резиденции Каримова. В конце прошлого месяца Мирзиёев въехал в новую резиденцию, построенную в селе Байткурган на берегу реки Чирчик.

25 января этого года Мирзиёев подписал постановление "Об увековечении памяти Первого Президента Республики Узбекистан", о кончине которого было объявлено 2 сентября 2016 года.

URL: http://www.vb.kg/364902
Теги:
Ислам Каримов, Узбекистан
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