Дело Тологонова. Дастан Оморов продал родственнику посудомоечную машину

Сегодня, 16 августа, в Первомайском суде продолжается судебный процесс по делу экс-депутата Райкана Тологонова.

В качестве свидетеля допросили Кубанычбека Абдыкадырова, который в свое время купил украденную посудомоечную машину во время апрельских событий 2010 года у родственника Дастана Оморова. Он отметил, что они близкие сваты и потому у него даже в мыслях не было, что аппарат может быть ворованным.

"Дастан на автомашине "Субару" со своими ребятами привез посудомоечную машину, но я этих ребят не знаю и он не знакомил. Очной ставки тоже не было", - добавил он.

Свидетель добавил, что потом этот аппарат они сдали сотруднику ГСИН Чекирову.

Напомним, фамилия Дастана Оморова звучит в судебных процессах, связанных с мародерством. Помимо этого, Аламудунский районный суд признал виновным Оморова за мародерство вместе с подельником Абдуллой Юсуповым.