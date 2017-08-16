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Почти треть кыргызстанцев за ужесточение наказания за нарушение ПДД

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ВБ

В Кыргызстане провели социологическое исследование среди молодежи по теме "Дорожно-транспортные происшествия". Целью опроса было выявить, а также усилить понимание молодых людей к опасности на дорогах, в дополнение выслушать рекомендации по усилению безопасности для участников дорожного движения.

В опросе приняли участие 462 респондента в возрасте от 14 до 28 и старше лет. Социально-демографическое деление респондентов следующее: респондентов из города Бишкек – 203, из регионов и города Ош - 259 участников.

По данным опроса, большинство кыргызстанцев считают, что пешеходам для предотвращения ДТП следует переходить дорогу только в положенном месте (41%), далее расположились варианты "осознать ответственность важности ситуации пешеходами" (25%), "быть осмотрительными, когда переходишь дорогу" (23%) и "уважать иных участников дорожного движения" (11%).

Почти все участники опроса, вне зависимости от пола, возраста, места проживания, в большинстве случаев осознают, что надо переходить дорогу только в положенном месте.

Водителям, по мнению респондентов, для предотвращения ДТП следует строго соблюдать требования правил дорожного движения (72,1%), далее идут варианты "быть всегда внимательным" - 17,3%, уважать других участников дорожного движения – 7,8%, а также не разговаривать по телефону – 2,8%.

27,9% кыргызстанцев считают, что следует ужесточить меры наказания для водителей и пешеходов за нарушение ПДД, 25,8% опередили для себя, что нужно установить фото-, видеонаблюдение по выявлению нарушений ПДД, 13,4% выбрали улучшение инфраструктуры улично-дорожной сети, 4,5% признают ответственность пешеходов и выбирают, наказание для пешеходов за несоблюдение правил.

Касательно детей и мнения о том, почему иногда дети не соблюдают безопасность на дорогах, респонденты высказали следующие мнения:

  1. 32,7% опрошенных назвали причиной непонимание опасности ситуации на дороге;
  2. 26,2% считают, что незнание правил дорожного движения;
  3. 12,6% определили это как копирование действий других пешеходов;
  4. 10,2% считают, что дети поступают так из-за того, что их родители делают так же, а для большинства детей родители авторитетное мнение;
  5. 5,8% считают, что так поступают в группе друзей, знакомых, с кем общается ребенок, а идти против норм, привычных действий не всегда хорошо для ребенка;
  6. 7,6% упомянули безнаказанность в случае нарушения ПДД детьми;
  7. 5% сказали, что нет достаточных условий, при которых ребенок может соблюдать правила дорожного движения.

В качестве вариантов решения этой проблемы респонденты предложили следующее:

35,3% - включение в учебную программу обучение ПДД;

25,5% - подавать пример детям, как правильно себя вести на дорогах и что следует соблюдать ПДД;

18,8% - проводить профилактические мероприятия;

14,7% - регулирование движения близ школ инспекторами ГАИ;

5,6% - родителям следует больше уделять времени на разговоры по соблюдению безопасности на дороге со своими детьми.

URL: http://www.vb.kg/364909
Теги:
ДТП, ПДД
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