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Зрителями боя кыргызстаца Бектура Мангиева станут Ван Дамм и Джефф Монсон

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Гулиза Авазова

Кыргызстанский боец Бектур Мангиев проведет бой на международном турнире Asian fight-2017, который пройдет 9 сентября на стадионе "Бунёдкор" в Ташкенте (Узбекистан).

Как сообщается, в рамках вечера пройдут 8 поединков, в одном из которых выступит кыргызстанец Мангиев. Помимо него, соперниками узбекских бойцов станут представители из Индии, Сингапура, Афганистана, Азербайджана, России и Кипра.

Кыргызстанец выступит в категории до 70 кг и его соперником станет Мухаммадали Таштургунов.

Отметим, на этот турнир приедут почетные гости - знаменитый актер, постановщик боевых сцен, культурист и мастер боевых искусств Жан-Клод Ван Дамм. А также турнир посетит Джеффри Уильям Монсон, более известный как Джефф Монсон из США, который выступает в смешанных единоборствах, бразильском джиу-джитсу и грепплинге. Монсон является двукратным чемпионом мира по грэпплингу по версии ADCC и чемпионом мира по бразильскому джиу-джитсу.

Также организаторы ведут переговоры о приезде Федора Емельяненко, который является четырехкратным чемпионом мира по ММА в тяжелом весе по версии Pride FC, двукратным - по версии RINGS, трехкратным - по версии WAMMA, а также четырехкратным чемпионом мира по боевому самбо.

URL: http://www.vb.kg/364910
Теги:
смешанные бои, спорт, турнир
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Комментарии
Джумабек Суйеркулов
17.08.2017, 10:25
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Комментариев: 37

Ван Дамм не мастер боевых искусств,а киношный танцор

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Бек
17.08.2017, 11:12

Джумабек Суйеркулов

Ван Дамм не мастер боевых искусств,а киношный танцор

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0
Цитировать
Жалоба модератору
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